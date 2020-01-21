ما هي القطاعات المستفيدة والخاسرة من ارتفاع الجنيه أمام الدولار؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار فاروس أن يستفيد عدد من القطاعات من الارتفاع الأخير في سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة منذ بداية عام 2019 وحتى الآن.

وأرجع فاروس، في تقرير له اليوم الثلاثاء، استفادة هذه القطاعات وهي قطاع السلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية والأدوية من ارتفاع الجنيه، إلى تراجع تكلفة إنتاج السلع أو توفير الخدمات.

وقال فاروس إن القطاعات الخاسرة من قوة الجنيه تتضمن قطاعات المقاولات، والصناعة، والكيماويات والأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، وهو ما أرجعه فاروس إلى تراجع إيرادات التي تعتمد كثير من شركاتها إما على التصدير للخارج، أو تنفيذ مشروعات خارج البلاد.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، والذي شهد تسارعا في الأيام الثمانية الأخيرة، لتصل قيمة الانخفاض منذ بداية العام الماضي إلى 212 قرشا بنسبة 11.8%، منها منذ بداية 2020 فقط 25 قرشا بنسبة 1.6%.

ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وقال فاروس إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ابتعد من الافتراض المبدئي عند 18.50 جنيه خلال عام 2019 إلى متوسط 16.81 جنيه وذلك مع نهاية العام الماضي.

ومن بين الشركات المقيدة في البورصة، التي يتوقع فاروس أن تستفيد من ارتفاع الجنيه أمام الدولار، شركات إيديتا، وجهينة، ودومتي، وعبور لاند، وجي بي أوتو، والشرقية للدخان، والقاهرة للدواجن، والكويتية المصرية القابضة، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو".

ومن بين الشركات التي يتوقع فاروس أن تتأثر سلبا بارتفاع الجنيه القلعة القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة، وأبو قير للأسمدة، والسويدي إليكتريك، والإسكندرية لتداول الحاويات، وراية لمراكز الاتصالات، والنساجون الشرقيون، والعز للبورسلين، ومصر للألومنيوم، وحديد عز، وعز الدخيلة.