أسعار الذهب تصعد عالميا لأعلى مستوى في أسبوعين

القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، حيث أجج انتشار فيروس جديد في الصين المخاوف من وباء أوسع نطاقا، مما أوقد شرارة نوبة مفاجئة من تفادي المخاطرة، وعمليات بيع في الأسهم الآسيوية، بحسب وكالة رويترز.

ولامس السعر الفوري للذهب ذروته منذ الثامن من يناير الجاري عند 1568.35 دولار، وبحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش، كان السعر مرتفعا 0.3% إلى 1565.63 دولار للأوقية.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1566.20 دولار، وفقا للوكالة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع انتشار الفيروس التاجي الجديد في مزيد من المدن الصينية، وتصاعد بواعث القلق من أن يتسع نطاق انتشاره بدرجة أكبر خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق في سي. إم. سي ماركتس، إن أسعار الذهب يحركها الانتشار السريع للفيروس "من ووهان" في الصين، وهو ما يثير الفزع.

وأضافت: "عطلات السنة الصينية الجديدة ستزيد الوضع سوءا لأن الناس سيشرعون في السفر داخل الصين. الخوف من تفشي وباء سيرفع الطلب على الذهب ليومين آخرين".