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ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:09 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات بين 10 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.65 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 6 و8 جنيهات، وسعر كليو الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.65 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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