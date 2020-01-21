أسعار الدولار تنخفض في 3 بنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء 21-1-2020

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء العملة الأمريكية 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، وهبط سعر البيع 4 قروش إلى 15.85 جنيه.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك العربي الأفريقي، إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.