معيط يوضح لماذا لم ترتفع حصيلة الضرائب بالنصف الأول من العام المالي

كتب- أشرف عوض وأحمد السيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن قيمة الحصيلة الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجلت نحو ٣٠٤ مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمعيط اليوم الاثنين، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري.

ولم تسجل بذلك حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري أي تحسن ملحوظ عن مستواها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي كان 303.9 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى نحو 856.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري كله، بنسبة زيادة 16.4%، عن العام الماضي والذي سجلت خلاله 736.1 مليار جنيه.

وأرجع الوزير عدم تحسن الحصيلة الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى عدة عوامل، وقال خلال مؤتمر اليوم: "بالطبع كان هناك أحداث حدثت كان لها أثر طيب على الاقتصاد لكنها أثرت بشكل كبير على الحصيلة الضريبية والجمركية".

وأضاف الوزير أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وانخفاض معدلات استيراد الغاز من الخارج أثرا على الحصيلة الضريبة الجمركية، "لكنها بالطبع أشياء محمودة أدت إلى توافر السلع وانخفاض أسعارها".

وشهد عام 2019 تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 187 قرشا مقارنة بنهاية عام 2018، وذلك بنسبة تراجع 10.4%، لينخفض سعر الشراء تحت مستوى 16 جنيها، وهو أقل مستوى في نحو 3 سنوات.

كما أعلنت وزارة البترول تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن استيراده في سبتمبر 2018.

وذكر الوزير، خلال مؤتمر اليوم، أن هناك عوامل أخرى أيضا أدت إلى عدم زيادة الحصيلة الضريبية من أهمها التسويات التي تمت في أعقاب صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وفي ضوئه، وهو ما انعكس على حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.