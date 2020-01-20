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إيني تؤكد خفض إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي جزئيا

04:29 م الإثنين 20 يناير 2020
إيني تؤكد خفض إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي جزئيا

منشأة تابعة لشركة إيني

القاهرة- وكالات:

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الاثنين إن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئيا بسبب إغلاق صمام.

وقال متحدث باسم المجموعة "تؤكد إيني أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئيا في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل-مليتة".

وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وإيني.

مجموعة إيني الإيطالية حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز ليبيا
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