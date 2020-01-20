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عدد السياح لإسبانيا يصل لـ 84 مليون سائح ويحقق مستوى قياسيا في 2019

04:27 م الإثنين 20 يناير 2020
عدد السياح لإسبانيا يصل لـ 84 مليون سائح ويحقق مستوى قياسيا في 2019

سائحون في أحد ميادين مدينة مدريد الإسبانية

القاهرة- وكالات:

قالت وزيرة الصناعة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو، اليوم الاثنين إن عدد السائحين الذين توافدوا على بلاده من الخارج وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.7 مليون زائر في 2019 مضيفة أن التفاؤل يحدوها حيال عام 2020.

وأضافت ماروتو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة رويترز أن عدد السائحين ارتفع 1% العام الماضي مقارنة بعددهم قبل عام.

وإسبانيا هي ثاني أكثر دول العالم جذبا للزوار بعد فرنسا والسياحة مهمة لاقتصادها المحلي حيث تمثل قرابة 12 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقالت ماروتو "ننظر إلى 2020 بتفاؤل لأننا لدينا قطاع قوي وراسخ وقادر على التعامل مع التحديات التي تواجهنا".

السياح إسبانيا رييس ماروتو

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