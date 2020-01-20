شعبة الحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار الفول المستورد بسبب حرائق أستراليا

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت إلى ما بين 13 و16 جنيهًا للكيلو الواحد مقابل 11 جنيها بسوق الجملة، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب إندلاع حرائق في أستراليا.

وأرجع الباشا ارتفاع أسعار الفول إلى نقص المعروض في السوق العالمي خاصة بعد انتشار الحرائق باستراليا، مما أثر على المعروض بالسوق المحلي.

وتستورد مصر نحو 88% من حجم استهلاكها من الفول سنويًا، وتنتج نحو 10% من استهلاكها، وأهم الدول الموردة لمصر هي أستراليا وكندا، بحسب الباشا.

وتستورد مصر ما لا يقل عن 50 ألف طن من الفول شهريًا، بحسب تصريحات سابق لأحمد الباشا، في وقت سابق لمصراوي.

وتابع الباشا، أن أسعار الفول عالميًا ارتفعت بين 650 و750 دولارًا للطن يضاف عليها بنحو 5 و8% مصاريف الشحن والتخليص الجمركي، بخلاف سعر بلد المنشأ.

وقال عبد الرحمن سليمان، مستورد وتاجر بسوق الغلال، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن، خلال الفترة الماضية، ليصل متوسط سعر الطن الحالي إلى 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف جنيه، بسوق الجملة.

ووفقا لقول الباشا، فإن سعر الكيلو في الأسواق حاليا يتراوح بين 15 و22 جنيهًا بحسب الجودة والمنطقة التي بياع بها.

وذكر الباشا أن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس على سعر الفول بسبب ارتفاع سعره عالميا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك منذ بداية العام الجاري بنحو 22 قرشا، ليصل سعر الشراء اليوم إلى نحو 15.7706 جنيه للشراء، و15.8706 جنيه للبيع، مقابل 15.9931 جنيه للشراء، و16.0931 جنيه للبيع نهاية العام الماضي.