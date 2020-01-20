وزير المالية: مبادرات حكومية جديدة لدعم الصناعة قريبا

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ستدفع بكل قوتها نحو دعم الصناعة والتصدير مع التوجيهات الرئاسية بذلك خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستتبنى عددا من المبادرات الجديدة لدعم الصناعة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري، أنه "لا مانع من تخفيض الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة على الصناعة في إطار تلك المبادرات".

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة الشهر الماضي لدعم قطاع الصناعة، عن طريق توفير مبلغ 50 مليار جنيه من أجل تمويل القطاع بفائدة مخفضة (10% سنويا متناقصة)، كما أطلق مبادرة لتسوية ديون المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه، ومن ضمنها المصانع.