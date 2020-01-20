وزارة التضامن تطلق مبادرة "فرصة" في محافظة أسيوط

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الاثنين، إن برنامج "فرصة"، إحدى مبادرات الوزارة للتمكين الاقتصادي، لمستفيدي تكافل وكرامة، عقد صباح اليوم الاثنين، لقاءً تعريفيا، في محافظة أسيوط، وذلك ضمن سلسلة لقاءته التعريفية على مستوى محافظات المرحلة الأولى في فعالية كبرى شهدت تدشين البرنامج بأسيوط.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن "فرصة" هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والشباب.

وأضاف أن برنامج تكافل يقدم إعانات مشروطة لعدد حوالي 8 ملايين مواطن وأن "فرصة" يستهدف القادرين منهم على العمل، حيث يقوم البرنامج بتمكين هذه الفئة اقتصاديا والتحول نحو الاستقلالية المالية من خلال إتاحة مجموعة خدمات متكاملة تركز على العرض والطلب والتدريب المنتهي بالتوظيف وخلق مشروعات متناهية الصغر مبتكرة ومشروعات انتاجية جماعية.

وقال إن البرنامج يعتمد أساليب جديدة لتحفيز الأفراد وتعديل سلوكياتهم ودفعهم نحو حب العمل والثقة بالنفس.

ويعتمد تنفيذ البرنامج على الأرض في مختلف المحافظات على التعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والأهلي وتحسين منظومة التمكين الاقتصادي الحالية كما يقدم برامج بناء قدرات للجمعيات الأهلية، بحسب ما ذكره البيان.

وقال الشبراوي إن تنفيذ البرنامج في أسيوط هو منعطف هام في ظل ما تتميز به محافظة أسيوط من قاعدة مستهدفة عريضة تقدر بنحو 319 ألف و368 مستفيد من تكافل وكرامة.

وتستهدف المرحلة الأولى لبرنامج فرصة محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان والوادي الجديد. وقد شهدت الأيام الماضية تدشين البرنامج بالفيوم وبني سويف والوادي الجديد.