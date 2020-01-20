معيط: فض تشابكات مع صناديق التأمينات بقيمة 160 مليار جنيه العام الجاري

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارته تستهدف فض تشابكات حكومية مع صناديق التأمينات بنحو 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي عقده معيط اليوم الاثنين، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري، إنه تم سداد نحو 80 مليار جنيه من هذه التشابكات في نهاية ديسمبر الماضي، وسيتم سداد نحو 80.5 مليار في 30 يونيو المقبل.

وذكر الوزير أن المالية ستنتهي من فض تشابكات مع وزارة الاتصالات بنهاية العام الجاري في مديونية قيمتها بين 7 و8 مليارات جنيه، إنه بنهاية يونيو المقبل لن يتبقى سوى مليار جنيه من هذه المديونية.

وأشار إلى أنه يجري التفاوض مع وزارة الكهرباء حاليا حول قيمة التشابكات، وسيتم الانتهاء عنها خلال أسبوعين، موضحا أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على فض تشابكات مالية بقيمة 30 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن الوزارة سددت نحو 60 مليار جنيه استحقاقات شهادات قناة السويس، وهو ما يعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها.