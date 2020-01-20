معيط: توجيهات من الدولة بزيادة الإيرادات دون المساس بالشرائح الضريبية

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيهات من الدولة لزيادة إيرادات الدولة دون زيادة الشرائح الضريبية على الممولين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معيط اليوم الاثنين، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي

الجاري.

وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، بالإضافة إلى إحداث تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال معيط خلال المؤتمر اليوم: "خلال فترة من أسبوعين الي أربعة أسابيع سيتم طرح قانون الضريبة على الدخل للحوار المجتمعي، والانتهاء من تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة".

سجلت الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 390.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5% عن نفس الفترة من عام 2018-2019، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 304 مليارات جنيه، والإيرادات غير الضريبية 85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقا لما أعلنه معيط اليوم.