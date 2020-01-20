معيط: الحكومة وفرت 60 مليار جنيه لسداد شهادات قناة السويس في النصف الأول من العام

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة وفرت تمويلًا لسداد قيمة شهادات قناة السويس بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وكانت االبنوك الأربعة المصدرة لشهادة قناة السويس وهي الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، بدأت في رد قيمة الشهادة بداية من 5 سبتمبر المالضي.

وكانت البنوك الأربعة بدأت في الرابع من سبتمبر 2014 طرح شهادات قناة السويس بفائدة 12% على 3 فئات، منها 10 جنيهات لطلبة المدارس، و100 جنيه، وألف جنيه، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في المرحلة الأولى من حفر قناة السويس الجديدة.

وبعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 3%، وطرح شهادات مرتفعة العائد، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية السابق، في السادس من نوفمبر 2016، رفع فائدة شهادة استثمار قناة السويس إلى 15.5% سنويًا، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادة.

وجاء القرار لتعويض حاملي الشهادات عن فارق سعر الشهادات مرتفعة العائد 20% لأجل عام، و16% لأجل 3 سنوات، وتحسبا من هيئة قناة السويس لاحتمالية اتجاه العملاء لكسر الشهادات وتحويلها لشهادات مرتفعة العائد.