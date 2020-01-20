زراعة 235 ألف فدان قمح في المنيا.. والمحافظ: "توزيع الأسمدة بعدالة"

المنيا – محمد النادي:

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاستعدادات لزراعة محصول القمح، وتكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية.

وشدّد المحافظ، خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة القمح، اليوم الاثنين، على توفير الأسمدة وتوزيعها بعدالة طبقًا للحصر الفعلي، ومنعًا للاتجار بالأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، وذلك على أساس علمي، بناءً على مقررات السماد والتركيب المحصولي طبقًا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.

وقال محمد حسين، وكيل مديرية التموين، إن ما جرى زراعته من القمح لهذا الموسم يبلغ 235 ألفًا و45 فدانًا تقريبًا بجميع مراكز المحافظة والظهير الصحراوي.

وقال المهندس عبد العاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى توفير 7 آلاف و77 طنًا من تقاوي القمح وتوزيعها من خلال 346 جمعية تعاونية زراعية والإدارات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة، وإدارات إنتاج التقاوي.

وأضاف صديق، أنه جرى تنفيذ 206 حقول إرشادية على مساحة 470 فدان على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوعية المزارعين بزراعة القمح علي مصاطب، ما يقلل التكلفة، ويزيد الإنتاج ودخل المزارع، وكذلك ترشيد نسبة استهلاك المياه بنسبة تصل إلي 25%.