وزير المالية: إرسال مشروع قانون المالية العامة لمجلس الوزراء اليوم

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية سترسل اليوم الاثنين مشروع قانون المالية العامة لمجلس الوزراء من أجل مناقشته تمهيدا للموافقة عليه وتحويلها إلى مجلس النواب.

وقال معيط خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي

الجاري، "سنرسل اليوم إلى مجلس الوزراء قانون المالية العامة، وهو عبارة عن دمج لقانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية".

وتابع: "خلال فترة من أسبوعين الي أربعة أسابيع سيتم طرح قانون الضريبة على الدخل للحوار المجتمعي، والانتهاء من تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة".

وأشار الوزير أن هناك عدة قوانين تتعلق بالوزارة، يتم مناقشتها في البرلمان حاليا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وإحالتها لمجلس النواب.

وأضاف أن من بين هذه القوانين تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وقانون الجمارك، وقوانين أخرى.