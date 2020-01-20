مصر تفوز بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا

كتب- علاء حجاج:

فازت مصر ممثلة في الهيئة القومية للبريد بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا.

وتسلم الجائزة عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وذلك خلال مشاركته في احتفالية الاتحاد البريدي الأفريقي بالذكرى الأربعين على إنشائه والتي أقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا.

وقال البريد المصري، في بيان اليوم الاثنين، إن يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، قاما بتسليم الجائزة إلى رئيس البريد المصري.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن فوز البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى أفريقيا يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري على المستوي الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية ويمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع سواء في الخدمات البريدية والمالية والحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم للدول الأفريقية من خلال مركز التدريب الإقليمي بالقاهرة الأمر الذي أدى إلى اعتماد اتحاد البريد الأفريقي التجربة المصرية وتعميمها على البلدان الإفريقية.

وأضاف الصغير أن هذا الانجاز تم تحقيقه بفضل دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبريد المصري في كافة المجهودات التي يقوم بها والعاملين به الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلاً يحتذي به بين كافة المؤسسات البريدية الأفريقية.