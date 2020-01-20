مصر توقع 9 اتفاقيات جديدة لاستكشاف البترول والغاز في البحر المتوسط والصحراء الغربية

كتب- أحمد السيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، إنها وقعت 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار، ومنح توقيع نحو 84 مليون دولار.

وأضاف البيان أن الاتفاقيات تشكل حفر 38 بئرا. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قطاع البترول مستمر في توقيع مزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تسهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول في تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التي تُعد عصب التنمية الاقتصادية، بحسب البيان.

وأضاف الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية.

وأشار إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليو 2014 وحتى الآن 79 اتفاقية بترولية، فضلاً عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقاً.

تفاصيل الاتفاقيات التسع الجديدة:

- الاتفاقية الأولى بمنطقة شرق حورس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.5 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.

- الاتفاقية الثانية بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 7.8 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار.

- الاتفاقية الثالثة بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.7 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.

- الاتفاقية الرابعة بمنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 9 آبار.

- الاتفاقية الخامسة تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشي باستثمارات حدها الأدنى حوالي 5.5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر بئرين.

- الاتفاقية السادسة تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشي باستثمارات حدها الأدنى حوالي 20.8 مليون دولار ومنحة توقيع 6 ملايين دولار لحفر 8 آبار.

- الاتفاقية السابعة بمنطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالي 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 ملايين دولار لحفر بئرين.

- الاتفاقية الثامنة بمنطقة امتياز شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالي 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

- الاتفاقية التاسعة تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتي شل وبي بي .

وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس"، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الاقليمى والمدير العام لشركة اباتشي مصر والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى بشمال إفريقيا والمهندس كريم علاء رئيس بى بى مصر، والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس شاهريزال شاهارى المدير التنفيذى لشركة بتروناس مصر ونائبى هيئة البترول وايجاس للبحث والاستكشاف .