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ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تعليق الصادرات الليبية واضطرابات العراق

02:46 ص الإثنين 20 يناير 2020
ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تعليق الصادرات الليبية واضطرابات العراق

ارتفاع أسعار النفط الخام

واشنطن- (د ب أ):

ارتفع سعر النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، عقب انقطاع الإمدادات وعدم الاستقرار السياسي في دولتي ليبيا والعراق الرئيسيتين في إنتاج النفظ.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن العقود الآجلة في نيويورك ارتفعت بما يصل إلى 2 بالمئة، بعد أن انتهى بتغير طفيف يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يؤدي توقف صادرات النفط في الموانئ الليبية إلى خفض إنتاج البلاد بحوالي 800 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي أجبر مؤسسة النفط الوطنية الليبية على إعلان حالة القوة القاهرة في عقود التسليم.

وفي الوقت نفسه، توقف العمل مؤقتًا في حقل نفطي بالعراق الأحد، وتعرضت الإمدادات من موقع إنتاج ثانٍ للخطر مع تصاعد الاضطرابات على نطاق واسع في أحد أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ارتفاع أسعار النفط تعليق الصادرات الليبية اضطرابات العراق التعاملات الآسيوية
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