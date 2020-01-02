شعبة الأجهزة الكهربائية: 30% تراجعًا في أسعار شاشات التلفزيون

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن أسعار جميع أنواع الشاشات التلفزيونية تراجعت بنحو 30% خلال الشهرين الماضيين، بفضل ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف هلال: "الأسعار نزلت بشكل تدريجي مع نزول سعر الدولار.. الانخفاض كان حوالي 15% في المتوسط خلال نوفمبر ومثلهم في ديسمبر تقريبا.. ولسه الانخفاضات مستمرة".

وترتبط أسعار شاشات التلفزيون في مصر إلى حد كبير بسعر صرف الجنيه، حيث يتم استيراد حوالي 5% من الشاشات كاملة التصنيع من الخارج، فيما يتم تجميع الباقي من مكونات أغلبها مستوردة أيضا، بحسب بيانات شعبة الأجهزة الكهربائية.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية 2019، لينخفض بنحو 187 قرشا، بنسبة 10.4%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك أمس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأضاف هلال، أنه رغم تراجع أسعار الشاشات بهذه المعدلات الكبيرة فإن الإقبال مازال متوسطا.

ولا تزال معدلات الاستهلاك المحلي في كثير من السلع والخدمات تعاني بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 الذي أفقده نصف قيمته.

وفي محاولة لتحريك السوق تعلن المحلات الكبرى والتجار عن تخفيضات في أسعار الأجهزة من اجل تحريك الطلب، وكان احدثها عروض كارفور التي تلقى إقبالا كبيرا على شاشات التلفزيون.

وجاءت أسعار بعض الشاشات في عروض كارفور التي أطلقها بمناسبة مرور 17 عاما على تواجده في مصر كالتالي:

شاشة تورنيدو 32 بوصة بسعر 1699 جنيها بدلا من 2149 جنيها.

شاشة يونيون إير 32 بوصة بسعر 1549 جنيها بدلا من 1899 جنيها.

شاشة إل جي 32 بوصة بسعر 2977 جنيها بدلا من 3299 جنيها.

شاشة سوني 32 بوصة بسعر 3099 جنيها بدلا من 3499 جنيها.

شاش سامسونج 32 بوصة بسعر 2999 جنيها بدلا من 3399 جنيها.

شاشة بي تي سي 32 بوصة بسعر 1799 جنيها بدلا من 1999 جنيها.

شاشة جاك 39 بوصة بسعر 2999 جنيها بدلا من 3099 جنيها.

شاشة سوني 40 بوصة بسعر 4999 جنيها بدلا من 5499 جنيها.

شاشة تونيدو 43 بوصة بسعر 3199 جنيها بدلا من 4099 جنيها.

شاشة إل جي 43 بوصة 4999 جنيها بدلا من 6199 جنيها.

شاشة إلى جي 49 بوصة بسعر 6399 جنيها بدلا من 7199 جنيها.

شاشاة توشيبا 49 بوصة بسعر 4999 جنيها بدلا من 6299 جنيها.

شاشة سامسونج 49 بوصة بسعر 5399 جنيها بدلا من 6099 جنيها.

شاشة تورنيدو 50 بوصة بسعر 4699 جنيها بدلا من 5799 جنيها.

شاشة سامسونج 50 بوصة بسعر 6099 جنيها بدلا من 7799 جنيها.

شاشة جاك 50 بوصة بسعر 3999 جنيها بدلا من 4999 جنيها.

شاشة إل جي 55 بوصة بسعر 13499 جنيها بدلا من 16999 جنيها.

شاشة سوني 55 بوصة بسعر 9999 جنيها بدلا من 1099 جنيها.

شاشة سامسونج 58 بوصة بسعر 7299 جنيها بدلا من 9499 جنيها.

شاشة تورنيدو 58 بوصة بسعر 6199 جنيها بدلا من 8499 جنيها.