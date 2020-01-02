وزيران سابقان.. من هم أعضاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي؟

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، أمس الأول الثلاثاء، بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر.

وبينما أبقى التشكيل الجديد في عضويته على جمال نجم نائبا لمحافظ البنك المركزي، تضمن تعيين الشاب رامي أبو النجا نائبا آخر للمحافظ، وذلك بدلا من لبنى هلال التي تقدمت باستقالتها في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي.

وكان رامي أبو النجا يشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي لأسواق النقد والعلاقات الخارجية، حيث تولى الإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطي النقد الأجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية، ووضع سياسات استقرار النقد، والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر.

كما تولى أبو النجا، الذي لم يتخط عمره 40 عاما، التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبحث سبل التمويل المختلفة، والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني، والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال إدارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

واندرج أيضا تحت مسئولياته الإشراف على متابعة التطورات في أسواق النقد والمال المحلية والدولية، وإقرار المنتجات التي تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلي، والمساهمة في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشارك أبو النجا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قبل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق مدته 3 سنوات انتهى في نوفمبر الماضي، وكان مسؤولا أيضا عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري، وأخيرا إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.

وتمكن أبو النجا من إدارة ملف تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أنه تم تكريمه واختياره من مؤسسة شوازيل ضمن قائمة أبرز 100 من القيادات الاقتصادية الشابة في أفريقيا خلال آخر ثلاث سنوات على التوالي.

وكان أبو النجا ضمن 47 مصرفيًا، تلقوا في جامعة هارفارد ضمن برنامج تخريج القادة لتأهيلهم وتدريبهم على القيادة، بناءً على مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وانضم رامى أبو النجا إلى البنك المركزي في عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الأجل بإدارة الاحتياطي النقدي، ورئيس إدارة السوق المحلي بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتى عام 2014، حيث تم منحه منصب رئيس إدارة الاحتياطي الأجنبي وإدارة الخزانة والتداول، ثم تم ترقيته في 2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق، وأخيرا وكيل المحافظ لقطاع الأسواق.

كما ضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي من الخبراء الاقتصاديين وزيرين سابقين، وهما أشرف العربي وزير التخطيط السابق، والذي تولى الوزارة خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى فبراير 2017، ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة، والتي تولت الوزارة في الفترة من يونيو 2014 إلى سبتمبر 2015.

وحصل أشرف العربي على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1992، ثم على درجة الماجستير في الاقتصاد من الكلية ذاتها عام1997، بينما حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية، والتي منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد في الجامعة.

وعين العربي بعد عودته من البعثة كخبير اقتصادي في معهد التخطيط القومي، وتم الاستعانة بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتي عام 2006، ثم انتقل للعمل كمستشار لوزارة التخطيط وكمشرف عام على المكتب الفنى لوزير التخطيط حتى نهاية2011, وانتقل بعد ذلك إلي الكويت للعمل خبيرا اقتصاديا في المعهد العربي للتخطيط.

وشغلت نجلاء الأهواني منصب المستشارة الاقتصادية لعصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهي شخصية أكاديمية لها أبحاث عديدة في المجالات الاقتصادية.

وتولت الأهواني العديد من المناصب الأكاديمية، حيث شغلت منصب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات الأوروبية بكلية الاقتصاد.

وشغلت أيضا مناصب استشارية في كل من غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

ومن بين الخبراء الذين ضمهم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي علي فرماوي كخبير مصرفي، وتامر الدقاق كخبير قانوني.

وعلي فرماوي هو نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية ورئيس شركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالبنك الأهلي المصري.

كما يعمل فرماوي كأستاذ للتصميم المعماري بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعمل أيضا لفترة كمدير تنفيذي لجهاز صندوق تطوير العشوائيات.

وانضم فرماوي إلى شركة مايكروسوفت في أكتوبر 2017، بصفته مديرا عاما للشركة في مصر، وبعدها تولى مسؤوليات إضافية في منطقة شرق المتوسط التي تشمل مصر، ولبنان، والأردن، وقبرص، ومالطا.

وترقى فرماوي في مايو 2002 إلى منصب المدير الإقليمي ليصبح مسؤولا عن المبيعات والتسويق والخدمات في الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا بالشركة، ثم ترقى في أبريل 2004 إلى منصب نائب رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ترقى فرماوي في سبتمبر 2011 إلى منصب نائب رئيس شركة مايكروسوفت ليصبح بذلك أول مصري وعربي يصل إلى هذا المركز في تاريخ الشركة.

وتامر الدقاق هو مستشار قانوني للبنك المركزي، وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ويعتبر مهندس تصميم قانون البنوك الجديد، الذي من المنتظر أن يشهد العام الجديد مناقشته والموافقة عليه من مجلس النواب.

وبحكم منصبه، حافظ محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على عضويته في التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي، فيما يتبقى عضو بمجلس الإدارة ممثلا لوزارة المالية من المنتظر أن يختاره محمد معيط وزير المالية، حيث كان في التشكيل السابق خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال.

ونص قرار رئيس الجمهورية على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة في المجلس 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2019.

وخلا التشكيل الجديد من عدد من الخبراء الذي كانوا أعضاء في مجلس الإدارة السابق، ومنهم يحيى الدكروري كخبير قانوني، وفخري الفقي كخبير اقتصادي، والذي لم يمر على قرار تعيينه في عضوية المجلس سوى شهور بسيطة، وأيضا كمال أبو الخير كخبير مالي واقتصادي.

وكمال أبو الخير هو اسم أثار الجدل في الأوساط الاقتصادية والبرلمانية خلال الشهور السابقة، حيث تم تقديم طلب إحاطة بشأن اتهامات بتضارب المصالح من خلال تعيين أبو الخير في شركة مسار التابعة لوزيرة الاستثمار السابقة وحرم محافظ البنك المركزي، على أنه يحمل اسم جون وأنه يحمل الجنسية الاسترالية، وعمل مساعدا لرئيس الوزراء القطري الأسبق ومستشارا لجهاز الاستثمار القطري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا، الشهر قبل الماضي، بالتجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لفترة ثانية لمدة 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر الماضي وتستمر حتى نوفمبر من عام 2023.