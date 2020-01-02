مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.44%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13899 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة3.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، بنسبة 0.17%، إلى مستوى 13961 نقطة.