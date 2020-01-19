المشاط لوفد مديري البنك الدولي: مشروع بنبان أسوان يحقق أهداف التنمية المستدامة

كتب- مصطفى عيد:

نظمت وزارة التعاون الدولى، زيارة للوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الأحد، إلى مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، بحسب بيان من الوزارة.

وبحسب البيان، أشاد أعضاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بمشروع محطة الطاقة الشمسية، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت باب أقوى لاستثمارات القطاع الخاص.

وجذب هذا المشروع أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة، حيث شاركت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولى، في هذا المشروع باستثمارات بقيمة 653 مليون دولار، بحسب البيان.

وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع مليارى دولار، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى، وفقا للبيان.

وأوضح الوفد أن مشروع بنبان "مثالي" وفقا لمعايير البنك الدولي، من حيث اختيار المكان والكفاءة ويعد نموذجا يحتذى به للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة، ويساهم فى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة، في ظل ما تقوم به مصر من برنامج اصلاح اقتصادى، يتضمن جزء منه العمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وأضاف المشاط، أن المشروع يدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فى ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

ويدعم المشروع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، بما يعكس التزام مصر دوليا بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ.ويضم وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بحسب الوزيرة.