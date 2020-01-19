أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

نائب رئيس البنك العقاري: نخطط لضخ مليار جنيه في مبادرة الصناعة

04:52 م الأحد 19 يناير 2020
نائب رئيس البنك العقاري: نخطط لضخ مليار جنيه في مبادرة الصناعة

عمروجادالله

كتبت- منال المصري:

قال عمرو جادالله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، اليوم الأحد، إن البنك يخطط لضخ مليار جنيه، في مبادرة تشجيع الصناعة، خلال 6 أشهر.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أطلق الشهر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه، لتمويل القطاع الصناعي بفائدة مدعمة متناقصة 10%.

وأشار جادالله إلى أن مصرفه يعتزم المشاركة في جميع مبادرات المركزي لتمويل الصناعة والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، وكذلك إجراء تسويات للمديونيات الشركات المتعثرة بقطاع السياحة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه.

وأوضح أن إجمالي محفظة قروض البنك بلغت 14.5 مليار جنيه مستهدفا نموها إلى 17 مليار جنيه في نهاية يونيو المقبل من خلال تمويل قطاعات مختلفة.

البنك العقاري مبادرة الصناعة عمرو جادالله مبادرة تشجيع الصناعة طارق عامر

الخبر التالى:

المشاط لوفد مديري البنك الدولي: مشروع بنبان أسوان يحقق أهداف التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:خرائط الأمطار خلال 48 ساعة.. و"التنبؤ بالفيضان" يحذر المواطنين