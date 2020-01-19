نائب رئيس البنك العقاري: نخطط لضخ مليار جنيه في مبادرة الصناعة

كتبت- منال المصري:

قال عمرو جادالله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، اليوم الأحد، إن البنك يخطط لضخ مليار جنيه، في مبادرة تشجيع الصناعة، خلال 6 أشهر.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أطلق الشهر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه، لتمويل القطاع الصناعي بفائدة مدعمة متناقصة 10%.

وأشار جادالله إلى أن مصرفه يعتزم المشاركة في جميع مبادرات المركزي لتمويل الصناعة والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، وكذلك إجراء تسويات للمديونيات الشركات المتعثرة بقطاع السياحة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه.

وأوضح أن إجمالي محفظة قروض البنك بلغت 14.5 مليار جنيه مستهدفا نموها إلى 17 مليار جنيه في نهاية يونيو المقبل من خلال تمويل قطاعات مختلفة.