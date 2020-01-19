الاستثمار القومي يدرس مصير الفائدة على شهادة الـ 13.75% الأسبوع الجاري

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، اليوم الأحد، إن البنك سيعقد اجتماعا الأسبوع الجاري للجنة "الأليكو" لبحث مصير الفائدة على شهادة الاستثمار (ب) ذات أكبر عائد في الجهاز المصرفي بنسبة 13.75%.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2020.

ومن المقرر أن يبحث بنك الاستثمار خفض أو تثبيت الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أجل عام، والتي تقدم أعلى فائدة في السوق حاليا، ويوفرها للعملاء من خلال فروع البنك الأهلي.

وكان بنكي مصر والأهلي المصري قررا خفض الفائدة 1% على شهادات الادخار 3 سنوات يوم الخميس قبل الماضي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي فيما قرر بنك الاستثمار الإبقاء على فائدة الشهادة لحين اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وقال منتصر إن إجمالي مبيعات شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد 13.75%، بلغت 55 مليار جنيه منذ طرحها في منتصف نوفمبر الماضي، وحتى الآن، حيث تحظى بإقبال واسع من العملاء نظرا لارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بالشهادات الأخرى في الجهاز المصرفي.

ويطرح البنك الأهلي بالنيابة عن بنك الاستثمار نوعين من شهادة استثمار "ب" الأولى بفائدة 13.75% يبلغ أجلها عام واحد، ويصرف العائد شهريا، والثانية شهادة ذات أجل 3 سنوات بفائدة 12% ويصرف العائد كل 3 أشهر.