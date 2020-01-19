وزير المالية يصدر قرارا لإتاحة تبادل المعلومات بين الضرائب والجمارك

كتب- أشرف عوض:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا لإتاحة تبادل المعلومات بين المصالح الإيرادية الثلاث التابعة للوزارة، وهي الضرائب، والضرائب العقارية، والجمارك.

ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أنه يجوز لكل مصلحة من المصالح الإيرادية الثلاث التابعة للوزارة طلب أي معلومات أو بيانات تتصل بأعمال أحكام القوانين الضريبية التي تقوم على تطبيقها وذلك من أي من المصلحتين الأخريين.

كما نص القرار على أن تلتزم المصلحة المطلوب منها تلك المعلومات أو البيانات بإتاحتها للمصلحة التي تطلبها وذلك بمراعاة السرية المطلوبة.

كما يجوز وفقا للقرار أن تضع كل مصلحة من المصالح الإيرادية الثلاث النظام الذي يكفل تيسير تبادل المعلومات والبيانات.

وقالت مصادر في وزارة المالية، إن قرار الوزير يأتي في إطار عمليات الميكنة الشاملة للمصالح الإيرادية الثلاث، والتي تستهدف مكافحة عمليات التهرب الضريبي والجمركي.

وننشر فيما يلي صورة من نص القرار: