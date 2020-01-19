البريد المصري يوقع مذكرة تعاون مع اتحاد البريد العالمي

كتب- علاء حجاج:

وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، اتفاق تعاون لتنفيذ مبادرة Ecom@Africa في مصر والتي تهدف إلى ترويج وتطوير التجارة الإلكترونية بين الهيئات البريدية الأفريقية.

جاء ذلك بحضور يونس جبريل الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل وايزاك كاميلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات التنزاني.

وقال الصغير إن هذا الاتفاق ينص على تفعيل منصة أفريقية للتجارة الإلكترونية لصالح البلدان الأفريقية تتولى مصر العمل عليها بالتعاون مع الدول الأفريقية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى التغلب على الحواجز التي تعترض التجارة الإلكترونية في أفريقيا وتحويل مصر لبوابة للتجارة الإلكترونية للقارة الإفريقية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في تقديم الخدمات اللوجستية لصالح البلدان الإفريقية من خلال تجميع وإعادة توجيه الطرود الواردة إلى كافة الدول الأفريقية عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.

وخلال فعاليات المنتدى عقد الصغير اجتماعا موسعا مع رؤساء البريد بالدول الأفريقية الإثنى عشر بهدف الترويج لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالبريد المصري والتنسيق والإعداد لورشة العمل التي من المقرر عقدها يومي 26 و27 يناير من الشهر الجاري بالقاهرة لتقديم الدعم الفني للدول الأفريقية في مجال التجارة الإلكترونية بهدف تسهيل التجارة الإلكترونية بين الدول الأفريقية.

كما وقع الصغير ودان كاجوي المدير العام والرئيس التنفيذي للبريد الكيني بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الالكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء البريد الكيني للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الالكترونية ليتمكن عملاء بريد كينيا من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين بسهولة حيث سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى كينيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف الصغير أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الكيني ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وكينيا للاستفادة من إمكانيات البريد بالدولتين لتقديم خدمات التجارة الالكترونية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للحصول على ثقة العملاء وحصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية.