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مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

03:04 م الأحد 19 يناير 2020
مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى 13918 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41% والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 841.7 ميلون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 843.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.4%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 13824 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

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