وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان تحسين خدمات الإنترنت بالفنادق والمنتجعات

كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع خالد العناني وزير السياحة والآثار سبل التعاون ومناقشة آليات العمل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في ظل سياسة دمج وزارتي السياحة والآثار.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بآليات إمداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.

كما تم مناقشة أعمال تحديث موقع وزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت بعد عملية الدمج لجعله أكثر جاذبية والترويج لجميع المقاصد السياحية في مصر مثل السياحة الثقافية والشاطئية والاستشفائية وغيرها من المقاصد السياحية في مصر، بحسب البيان.

واتفق الوزيران على زيادة عدد المناطق والمواقع الأثرية والشاطئية التي يمكن أن يزورها المتصفح افتراضيا على الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة للترويج السياحي لمصر في المحافل والمعارض الدولية السياحية والأثرية مثل استخدام تقنية الهولوجرام وشاشات الواقع المعزز لعرض المنتج السياحي المصري بصورة مختلفة وأكثر جاذبية.

وقال خالد العناني وزير السياحة والآثار إن استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في المحافل والمعارض الدولية سوف يغير من شكل الجناح المصري والنمط الترويجي المستخدم مما يعمل على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

وقال عمرو طلعت إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على بناء مصر الرقمية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية محددة تتضمن زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه دعم وتطوير المجتمع الرقمي كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوير كافة أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والسائحين وخصوصا فيما يتعلق لما يعكسه ذلك من إظهار للوجه الحقيقي والحضاري لمصر بين مختلف دول العالم.