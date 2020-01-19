"العامة للبترول" تحفر 40 بئرا جديدة العام المقبل باستثمارات 2.6 مليار جنيه

كتب- أحمد السيد:

قال المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، اليوم الأحد، إن الشركة تخطط لزيادة إنتاجها وتعظيم الاحتياطي خلال العام المالي المقبل 2020-2021، بالإضافة إلى التركيز على التشغيل الآمن وحماية البيئة.

وأضاف في بيان من وزارة البترول اليوم، أن الشركة تخطط للوصول بإجمالي إنتاجها إلى حوالي 106 آلاف برميل مكافىء يومياً، من حقولها المختلفة، ونصيبها من إنتاج مناطق المشاركة، مشيرا إلى أن الشركة ستنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئراً استكشافياً وتنموياً جديداً في حقولها المختلفة باستثمارات 2.6 مليار جنيه بالإضافة الى إصلاح وإعادة تكملة 33 بئراً آخراً لبلوغ هذا الهدف.

وقال إن الشركة تعتزم أيضا حفر 36 بئراً تنموياً وإصلاح 24 بئراً أخرى في إطار برنامج عمل مشترك مع عدد من الشركات الأجنبية في مناطق اتفاقيات المشاركة.

وأضاف أن الشركة ستواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليار جنيه خلال العام متضمنة إنشاء وإحلال خطوط نقل الإنتاج البترولي وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ شحن البترول وتطويرها وزيادة كفاءتها التشغيلية لاستيعاب الإنتاج، كما سيتم تنفيذ برامج صيانة متكاملة للأصول والبنية الأساسية ومحطات المعالجة للحفاظ على كفاءتها وطاقتها التشغيلية، كما أشار لاستمرار الشركة العامة في مشروعات استرجاع غاز الشعلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالي 2020-2021، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول.

وطالب الوزير خلال الجمعية بالاستمرار في تنفيذ برنامج تطوير التسهيلات الإنتاجية والبنية الأساسية، وشدد على سرعة إنجاز المشروعات الاستكشافية والتنموية في حقول الشركة والالتزام بالجدول الزمني للمساهمة في تحقيق خطط القطاع لزيادة الإنتاج، خاصة من الزيت الخام، كما شدد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وتحقيق أعلى درجات السلامة والتوافق البيئي بمناطق الإنتاج، مطالباً كذلك بالتركيز على استكشاف فرص ومشروعات جديدة تحقق نقلة نوعية ملموسة للشركة وتسهم في إضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، معرباً عن ثقته الكاملة في أن الشركة العامة للبترول لديها من القدرات والكوادر المؤهلة والعناصر الشابة المتميزة التي تؤهلها لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة .