البريد المصري يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة 40 عاما على اتحاد البريد الأفريقي

كتب- علاء حجاج:

أطلق عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، وايزاك كاميلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات بالحكومة التنزانية، طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء اتحاد البريد الأفريقي الشامل.

وقال الصغير، في بيان اليوم الأحد، إن اتحاد البريد الأفريقي له أهمية كبيرة بالنسبة للعمل البريدي في أفريقيا حيث تم إنشاؤه بهدف تطوير وتنمية الخدمات البريدية في القارة الأفريقية وليكون منصة تواصل بين جميع المؤسسات البريدية بالدول الأفريقية، "ولذلك بادر البريد المصري بتصميم طابع بريد تذكاري صمم خصيصاً ليوثق الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء اتحاد البريد الأفريقي".

وأضاف الصغير أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.