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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 19-1-2020

12:22 م الأحد 19 يناير 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 19-1-2020

محلات الدهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 683 جنيها، وهو نفس مستوى أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

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