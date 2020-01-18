البنك الأهلي يبحث موقف الفائدة على الأوعية الادخارية الأسبوع الجاري

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" ستجتمع خلال الأسبوع الجاري، لبحث موقف الفائدة على الأوعية الإدخارية المختلفة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع.

وكان البنك الأهلي قرر خفض الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بنسبة 1%، يوم الخميس قبل الماضي، وذلك قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي أمس الأول الخميس والذي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

وسجلت الفائدة على شهادات البنك الأهلي للعائد الثابت لأجل 3 سنوات بعد خفضها، 12% سنويا للشهادة ذات دورية شهرية لصرف، و12.25% للشهادة ذات الدورية ربع السنوية.

وأشار المصدر بالبنك إلى أن اللجنة ستجتمع لبحث معدلات الفائدة على جميع الأوعية الادخارية في ضوء تكلفة الأموال ومعدلات السيولة ودراسة السوق بالبنك.

ودفع قرار البنك الأهلي بخفض الفائدة علي الشهادات، تزامنا مع قرار مماثل من بنك مصر، 3 بنوك خاصة وهي المصري الخليجي، والكويت الوطني، وأبو ظبي الأول إلى خفض الفائدة على شهاداتها الادخارية، حيث تؤثر أسعار الفائدة في البنك الأهلي على قرارات الجهاز المصرفي باعتباره أكبر بنك في مصر من ناحية الأصول، ومعدلات السيولة.