الإسكندرية للبترول تعتزم استثمار 3 مليارات جنيه في العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بحوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل في مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة، ومشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وتطوير نظم الأمن الصناعي، وكذلك الأعمال الخاصة بالمنطقة الجغرافية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت، أضاف بهجت أن العام سيشهد بدء الشركة إنشاء مشروعين جديدين وهما وحدة معالجة السولار بالهيدروجين، إلى جانب وحدة تقطير جوي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير منتجات بترولية بالمواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2020-2021.

وذكر مدحت بهجت أن شركته تستهدف العام المقبل تكرير 4.9 مليون طن من الزيت الخام، وإنتاج حوالي 85 ألف طن بوتاجاز، وحوالي 1.3 مليون طن نافتا، و485 ألف طن ترباين، وحوالي 1.2 مليون طن سولار.

كما تستهدف الشركة إنتاج حوالي 1.2 مليون طن مازوت، فضلاً عن استخدام 591 ألف طن من المازوت المنتج في إنتاج الزيوت، وذلك بالإضافة لإنتاج الزيوت المتعادلة والمذيبات، وفقا لبهجت.

وقال محمود الشابوري رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، إن موازنة الشركة للعام المالي المقبل تهدف إلى تكرير حوالي 4.2 مليون طن خام لإنتاج حوالي 61.6 ألف طن بوتاجاز، وحوالي 1.3 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة، و952 ألف طن سولار.

وأضاف الشابوري أن تكرير هذه الكمية من النفط الخام خلال 2020-2021 تستهدف أيضا إنتاج حوالي 546.6 ألف طن من النافتا، وحوالي 2.4 مليون طن مازوت، و197.4 ألف طن وقود طائرات.

وأشار الشابوري إلى دور شركة أسيوط لتكرير البترول في توفير ما يتراوح بين 60 و65% من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة، مؤكدا استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن تعظيم الإنتاج وترشيد الاستهلاك، وتطوير منظومة الأمن الصناعي، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد.

وخلال اجتماع الموازنة التخطيطية لشركة العامرية لتكرير البترول، أوضح علي بدر رئيس الشركة أن شركته تستهدف تكرير حوالي 3.9 مليون طن زيت خام، وإنتاج حوالي 89 ألف طن بوتاجاز، و350 ألف طن نافتا، وحوالي 1.3 مليون طن مقطرات وسطى، و142.5 ألف طن وقود طائرات.

كما تستهدف العامرية من تكرير هذه الكمية من خام البترول العام المقبل أيضا إنتاج أكثر من مليون طن مازوت، بالإضافة إلى الأسفلت والزيوت الأساسية والشمع البرافيني والطبي والألكيل بنزين، وفقا لبدر.

وأشار رئيس الشركة إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات تقدر بنحو 680 مليون جنيه في عام 2020-2021 تشمل مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والبنية الإنتاجية، ودراسة تحسين مجمع إنتاج العطريات لزيادة الطاقة التصميمية بنسبة 30%، إلى جانب استكمال إنشاء أنظمة متطورة للحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن والسلامة.



وأكد وزير البترول، خلال الاجتماعات، أهمية الدور المحوري لمعامل التكرير المصرية في استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود.

وأشار الوزير إلى أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتي ثمارها وتحقق أهداف وزارة البترول في تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالي ترشيد استهلاك النقد الأجنبي.

وأكد الوزير أيضا الاهتمام الذي توليه الوزارة للمشروعات البترولية بصعيد مصر وخاصة تطوير وزيادة قدرة معمل تكرير أسيوط، والذي يشهد حاليا تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية 800 ألف طن من البنزين لتغطية احتياجات الوجه القبلي من هذا المنتج الحيوي، بالإضافة إلى جانب من احتياجات البوتاجاز وذلك بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار.