تأثرا بقرار الأهلي ومصر.. 3 بنوك خاصة تخفض الفائدة على شهادات الإدخار

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون بخدمة العملاء في بنوك الكويت الوطني، والمصري الخليجي، وأبوظبي الأول، إن الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات انخفضت بين 0.5 و1% حسب قرار كل بنك، بداية من يوم الأحد الماضي تأثرا بقرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدة على شهاداتهما.

وكان بنكا مصر والأهلي المصري قررا يوم الخميس قبل الماضي، خفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية للعائد الثابت لأجل 3 سنوات، وذلك قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي أمس الأول الخميس والذي شهد تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقال مسؤول بخدمة العملاء في البنك المصري الخليجي، لمصراوي، إن مصرفه قرر يوم الأحد الماضي خفض الفائدة 1% على شهادة الادخار الثلاثية للعائد الثابت عقب قرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدةعلي شهادتهما.

وأضاف أن الفائدة تراجعت على الشهادة لأجل 3 سنوات بالبنك المصري الخليجي إلى 12% سنويا بدلا من 13% لدورية صرف العائد السنوية، وإلى 11.5% بدلا من 12.5% لدورية صرف العائد نصف السنوية، بينما سجلت 11.25% بدلا من 12.25% على دورية صرف العائد ربع السنوية، وهبطت إلى 11% بدلا من 12% لدورية العائد الشهرية.

وقال مسؤول بخدمة العملاء في بنك الكويت الوطني، لمصراوي، إن مصرفه قرر خفض الفائدة بين 0.5 و0.75% على شهادة الادخار ذات العائد الثابت التي يصدرها لأجل 3 سنوات.

وأضاف أن الفائدة تراجعت إلى 10.5% سنويا بدلا من 11% لدوري صرف العائد الشهرية، وإلى 10.75% بدلا من 11.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية في بنك الكويت الوطني.

وقال مسؤول بخدمة العملاء في بنك أبو ظبي الأول، لمصراوي، إن البنك خفض الفائدة 1% على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات لتصل إلى 10% سنويا بدلا من 11% لدورية صرف العائد الشهرية، وإلى 10.25% بدلا من 11.25% لدورية العائد ربع السنوية.

وكان البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأول الخميس، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالعام الجاري، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.