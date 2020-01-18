"التنظيم والإدارة" يحذر مراكز التدريب المتعمدة من استخدام اسمه أو شعاره

كتب- عبدالقادر رمضان:

حذر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له اليوم السبت، مراكز التدريب التي يعتمدها من استخدام اسم أو شعار الجهاز أو أحد فروعه أو إداراته في أي شهادات أو مستندات أو أوراق تخص هذه المراكز، وبما في ذلك الوسائل الرقمية والإلكترونية.

وقال الجهاز إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسئولين حيال استغلال اسم أو شعار الجهاز أو إصدار أو منح أية شهادات أو مستندات أو أوراق أو الوعد بذلك تفيد بمنح المركز المعتمد درجات أو شهادات أو مستندات علمية أو تعليمية ويقتصر الاعتماد للمركز على التدريب فقط وفقا للاعتماد الصادر من الجهاز.

وشدد الجهاز على أنه في حال مخالفة ذلك سيتم النظر في استمرار اعتماد المركز واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعتمد الجهاز المراكز التدريبية في إطار تنفيذه لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم.