21.6 مليار جنيه إيرادات شركات "القابضة للكيماويات" خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

أظهر تقرير لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ارتفاع إيرادات الشركة والشركات التابعة لها خلال العام المالي 2018-2019، وفقا للقوائم المالية المجمعة، إلى 21.6 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح إلى 3.4 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، والذي بلغت قيمة صادرات هذه الشركات خلاله نحو 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 40% عن العام السابق عليه.

واعتمدت الجمعية العامة، خلال اجتماعها، حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي بلغت 180 مليون جنيه، إلى جانب إجمالي المسدد للخزانة العامة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام 2018-2019 بقيمة 66 مليار جنيه بمعدل نمو 17%.

وبحسب البيان، تضمن تقرير مجلس الإدارة عددًا من المشروعات التي إنجازها خلال العام الماضي وأيضا الجاري تنفيذها، ومنها الانتهاء من مشروع "كيما 2" لإنتاج الأسمدة بأسوان بتكلفة نحو 11.6 مليار جنيه بطاقة 1200 طن يومياً من الأمونيا و1575 طن يومياً من اليوريا، كما يجري الانتهاء من ترسية عقد إحلال وتجديد المصنع القديم.

كما شهد العام الماضي تقليص خسائر شركة الدلتا للأسمدة إلى 484 مليون جنيه مقابل 859 مليون جنيه في 2017-2018، وتنفيذ العمرات السنوية لخطوط الإنتاج حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 96% من إجمالي الطاقة التصميمية.

وبحسب البيان، وقعت شركة النصر للأسمدة مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بتكلفة نحو 600 مليون دولار، كما يجري إعادة تأهيل مصنع الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز، ودراسة إنشاء مصنع الفلنكات الخرسانية لخطوط السكك الحديدية.

وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بإعداد دراسة جدوى لخطوط إنتاج جديدة- من خلال الشراكة- في شركة راكتا لصناعة الورق خاصة في ضوء الجهود المبذولة لحل مشكلات هذه الصناعة.

كما كلف الوزير إدارة الشركة القابضة بالإسراع في المفاوضات الجارية مع شركة عالمية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الإطارات تابع لشركة النقل والهندسة بطاقة نحو 4 ملايين إطار بتكنولوجيا حديثة.