انخفاض الباذنجان والفلفل الحار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتب- علاء حجاج:

تراجعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي والفلفل الحار البلدي جنيها واحدا لكل منهما، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، بينما ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، استقرت أسعار البطاطس بين 3 و 4.5 جنيه، والطماطم بين 2 و 5.6 جنيه، اليوم السبت.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.