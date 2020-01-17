أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات منتدى غاز شرق المتوسط أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

قصة إنقاذ 3 جمال صغيرة بمنطقة بترول في الصحراء الغربية

04:18 م الجمعة 17 يناير 2020
قصة إنقاذ 3 جمال صغيرة بمنطقة بترول في الصحراء الغربية

صورة من محتوى الفيديو

كتبت- شيماء حفظي:

تمكن عدد من المهندسين والعمال بشركة خالدة للبترول – التابعة لوزراة البترول – من إنقاذ 3 جمال صغيرة سقطت في محطة بئر لاستخراج البترول بالصحراء الغربية، بالقرب من محافظة مرسى مطروح.

وكشف المهندس أحمد كريم أحد العاملين بالشركة لمصراوي، تفاصيل القصة، التي وقعت قبل أربعة أيام، في موقع عمل تابع لمنطقة امتياز الشركة.

وقال إن المنطقة تقع في الصحراء، ومعروفة برعي الجمال بالقرب منها، لكن هناك حدود لاقتراب الجمال، لكن "الجمال تقترب أحيانا، للتغذي على فضلات الموقع".

وأضاف "يوم الثلاثاء، شاهد أحد زملائي في الموقع 3 جمال كبيرة تحوم حول محيط بيارة أو غرفة تفتيش صرف، وسمع صوت بكائها، واكتشف أن 3 جمال صغيرة، اقتربوا من محطة معالجة البترول وسقطوا في هذه الغرفة".

"كونا فريق عمل لإنقاذهم، عادة ما تكون هذه الغرف مختلفة العمق، ومغطاة ويتم فتحها على فترات لتنظيفها وتهويتها، وهذا سبب سقوط الجمال في هذه الغرفة التي يتراوح عمقها بين 2.5 إلى 3 أمتار" بحسب المهندس.

وأضاف "أحيانا نجد في أفاعي سامة، أو زواحف صحراوية، وكانت هذه أول مرة نجد جمال في البيارة، ولحسن الحظ لم يكن بها بترول، وإلا كانوا ماتوا".

وزراة البترول البترول الصحراء الغربية مرسى مطروح

الخبر التالى:

يضم 7 دول ويُنظم بمصر.. تفاصيل منتدى غاز شرق المتوسط (فيديوجرافيك)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان