قصة إنقاذ 3 جمال صغيرة بمنطقة بترول في الصحراء الغربية

كتبت- شيماء حفظي:

تمكن عدد من المهندسين والعمال بشركة خالدة للبترول – التابعة لوزراة البترول – من إنقاذ 3 جمال صغيرة سقطت في محطة بئر لاستخراج البترول بالصحراء الغربية، بالقرب من محافظة مرسى مطروح.

وكشف المهندس أحمد كريم أحد العاملين بالشركة لمصراوي، تفاصيل القصة، التي وقعت قبل أربعة أيام، في موقع عمل تابع لمنطقة امتياز الشركة.

وقال إن المنطقة تقع في الصحراء، ومعروفة برعي الجمال بالقرب منها، لكن هناك حدود لاقتراب الجمال، لكن "الجمال تقترب أحيانا، للتغذي على فضلات الموقع".

وأضاف "يوم الثلاثاء، شاهد أحد زملائي في الموقع 3 جمال كبيرة تحوم حول محيط بيارة أو غرفة تفتيش صرف، وسمع صوت بكائها، واكتشف أن 3 جمال صغيرة، اقتربوا من محطة معالجة البترول وسقطوا في هذه الغرفة".

"كونا فريق عمل لإنقاذهم، عادة ما تكون هذه الغرف مختلفة العمق، ومغطاة ويتم فتحها على فترات لتنظيفها وتهويتها، وهذا سبب سقوط الجمال في هذه الغرفة التي يتراوح عمقها بين 2.5 إلى 3 أمتار" بحسب المهندس.

وأضاف "أحيانا نجد في أفاعي سامة، أو زواحف صحراوية، وكانت هذه أول مرة نجد جمال في البيارة، ولحسن الحظ لم يكن بها بترول، وإلا كانوا ماتوا".