وزير الاتصالات يفتتح مركز تدريب متخصص في شبكات الألياف الضوئية

كتب – علاء حجاج:

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركــز تدريب متخصص في تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية بالمعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

ويضم المركز الجديد 4 معامل متخصصة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية في كافة مراحل التشغيل والتركيب والصيانة المختلفة لشبكات الألياف الضوئية، بحسب البيان.

وتحاكي المعامل بيئة العمل الفعلية وهي: معمل تكنولوجيا (FTTH) والخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل، ومعمل للتدريب على الأعمال الخارجية بالمواقع، ومعمل للتدريب على شبكات الألياف الضوئية في مراكز البيانات، ومعمل الاختبارات.

وقال الوزير إن افتتاح المركز اليوم يؤكد "أننا ماضون في تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف "والتي تستلزم توافر شبكة عريضة من الألياف الضوئية وكذلك توافر كوادر بشرية مدربة وقادرة على بناء هذه الشبكة وإدارتها وصيانتها وتأدية خدمات ما بعد تشغيلها عبر كافة المدن والمحافظات في ظل مشروعات الدولة لبناء منظومات رقمية ومدن جديدة بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة."

وأوضح الوزير، أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي ولكن الأهم هو تأهيل الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات وادارتها واستخراج ما بها من فوائد.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إقامة مراكز للتدريب على تقنيات الألياف الضوئية داخل منافذ التدريب التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة، وتوفير هذا التدريب المتخصص للشباب من ذوي القدرات الخاصة.

ومن المخطط أن يقوم المركز في المرحلة الأولى بتدريب وتأهيل ما يزيد عن 3000 متخصص في هذا المجال، من حملة المؤهلات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستمر التدريب لمدة أسبوعين متواصلين يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة من المركز تؤهله للحصول على فرصة عمل في هذا المجال في شركات الاتصالات في مصر.