زيادة الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار أسماك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفعت أسعار الجمبري والكابوريا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع 3 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 23 و 27 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.