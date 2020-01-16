"التعمير والإسكان": تمويل المشروعات الصغيرة وصلت لـ20% من محفظة القروض

كتبت- منال المصري:

قال بنك التعمير والإسكان، في بيان اليوم الخميس، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 20% من إجمالي محفظة قروض البنك في نهاية 2019، وذلك طبقا لمبادرة البنك المركزي.

وأطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه في ديسمبر 2015، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تمويلات مدعمة للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة لدعم هذه الشريحة.

وألزم البنك المركزي البنوك بتحديد نسبة 20% من إجمالي محفظة القروض بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات منذ إطلاق المبادرة، مع إدراج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمبادرة ولكن دون فائدة مدعمة، لتحفيز البنوك لتمويل هذه الشريحة من العملاء بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة في هذا النوع من التمويل.

وحدد البنك المركزي نسبة الفائدة بالمبادرة لتتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة، و7% المشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، وتوقفت الشريحتان الأخيرتان بعد نفاذ المبالغ المخصصة لهما.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إن البنوك ضخت 160 مليار جنيه خلال الفترة منذ يناير 2016 وحتى أكتوبر الماضي.