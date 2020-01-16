ما هي شروط استمرار الحصول على معاش تكافل لأولادك؟

كتبت- ياسمين سليم:

اتفقت وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التعليم قبل أيام على تفعيل البروتوكول الموقع بينهما، لمتابعة معدلات غياب أطفال الأسر التي تصرف معاش تكافل.

وتشترط وزارة التضامن على الأسر التي تتلقى الدعم النقدي "تكافل" حضور أطفالهم 80% على الأقل من أيام الدراسة مقابل الحصول على معاش شهري.

وخلال الفيديو التالي يوضح مصراوي كيف تحصل على معاش تكافل، وما هي شروط استمرار صرف المعاش.