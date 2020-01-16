أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مبيعات الأجانب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

02:59 م الخميس 16 يناير 2020
مبيعات الأجانب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13824 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثميرين الأجاني صافي شراء بقيمة 84 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 79.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثميرين العرب صافي بيع بقيمة 4.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.09%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 13769 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة مبيعات الأجانب المؤشر الرئيسي للبورصة سوق الاوراق المالية

الخبر التالى:

المشاط تبحث مع وفد رفيع من البنك الدولي استراتيجية التعاون الجديدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل: آليو بادجي.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم سنغالي