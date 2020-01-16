مبيعات الأجانب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13824 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثميرين الأجاني صافي شراء بقيمة 84 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 79.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثميرين العرب صافي بيع بقيمة 4.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.09%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 13769 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.