وزير الطاقة الإسرائيلي: بدأنا محادثات لتصدير الغاز لفلسطين ومساعدتهم في الحقل الخاص بهم

كتب- أحمد السيد:

قال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل بدأت محادثات مع السلطة الفلسطينية لتصدير الغاز الاسرائيلي لهم، ومساعدتهم في تنمية حقل الغاز الخاص بهم.

وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا على هامش الاجتماع الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، بالقاهرة، إن "الغاز الإسرائيلي سيساعد مصر على خطة لتحول إلى مركز إقليمي للطاقة".

وبدأت مصر رسميا استقبال الغاز من إسرائيل أمس الأربعاء، بهدف إسالته وإعادة تصديره للأسواق الأوروبية، من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.

وقال الوزير: "إسرائيل لم تنشئ محطات إسالة، لذلك وجدنا فرصة لتصدير الغاز عبر مصر، وقد بدأنا في التحدث مع الهند".

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