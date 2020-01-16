وزير البترول: توقيع اتفاقية إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بالأحرف الأولى

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك خلال الاجتماع الثالث بالمنتدى والذي عقد اليوم الخميس بالقاهرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير عقب اجتماع المنتدى برئاسة الملا، والذي شارك فيه وزراء وممثلون من دول مصر، وقبرص، واليونان، وفلسطين، والأردن، وإيطاليا، وإسرائيل، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

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