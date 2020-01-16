التضامن: مبيعات معرض ديارنا تجاوزت 8.5 مليون جنيه هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، وسط مبيعات غير مسبوقة تجاوزت 8.5 مليون جنيه فى سلسلة من العروض والأنشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة.

واختتمت الوزارة مساء أمس فعاليات معرض ديارنا والذى نظمته بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 15 يناير 2020.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن تحقيق المعرض لمبيعات غير مسبوقة يعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثية والمصنعة يدويا.

وأضافت القباج أن نجاح المعرض يدفع الوزارة للتوسع في إقامة معارض في كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا في القاهرة.

وقال عادل البكساوى مستشار وزير التضامن للمعارض إن المبيعات حققت طفرة كبيره خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وإن الإقبال تضاعف خلال الأسبوع الأخير من المعرض وذلك مع اهتمام وسائل الاعلام بالترويج للمعرض ومنتجات الأسر المنتجة وثقة المواطنين في جودة المعروضات.

ويعد معرض ديارنا والذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعى أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية ويعد الية تسويقية هامة للأسر المنتجة ويقام على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضا من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من أشغال النحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.