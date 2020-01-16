فرنسا تطلب الانضمام رسميًا إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط

كتب- أحمد السيد:

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الخميس إن فرنسا تطلب الانضمام رسمًيا إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضافت في بيان صحفي إن نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي أبدى أيضًا رغبة بلاده في الانضمام إلى المنتدى مراقبًا بصفة دائمة.

وأضاف البيان أن طلب فرنسا والولايات المتحدة جاء خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى المُنعقد يوم الخميس في القاهرة.

وقال وزير البترول طارق الملا إنه سيتم إقرار الطلبات من الأعضاء المؤسسين للمنتدى وفقا للنظام الأساسي له بحسب البيان.

وتضم عضوية المنتدى الذي تأسس في يناير 2019: "مصر، إسرائيل، قبرص، اليونان، إيطاليا، الأردن، والسلطة الفلسطينية".

ويمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى بحسب ما أعلنته مصر وهي مقر المنتدى في وقت سابق.