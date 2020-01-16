اليوم.. المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2020

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعها الأول في عام 2020، من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تأرجح توقعات بنوك الاستثمار والمصرفيين بين التثبيت والخفض.

ويعقد اجتماع اليوم بالتشكيل الجديد للجنة السياسة النقدية، والذي أقره مجلس إدارة البنك منذ أيام خلال أول اجتماعاته بعد قرار جمهوري بتشكيل مجلس الإدارة نفسه برئاسة طارق عامر محافظ البنك.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الماضي، ووصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وتباينت توقعات الخبراء وبنوم الاستثمار حول القرار المنتظر من المركزي اليو، إذ توقعت بنوك استثمار بلتون وفاروس وشعاع تثبيت المركزي أسعار الفائدة اليوم، بينما يتوقع بنكا استثمار هيرميس وإتش سي خفض الفائدة بين 0.5 و1%.

ورجح 4 من 5 مصرفيين، باستطلاع لمصراوي، خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال اجتماع اليوم.

ويأتي هذا الاجتماع بعد صعود معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى في 5 أشهر، حيث سجل 6.8% في ديسمبر مقابل 2.7% في نوفمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.1% خلال شهر ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر الماضي.

بينما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا 0.2% مقابل معدل سالب 0.5%، بحسب الجهاز.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

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