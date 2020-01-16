مصلحة الضرائب تحث المسجلين بضرورة تحديث بياناتهم على المنظومة الإلكترونية

كتب- مصطفي عيد:

حثت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الخميس، جميع الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضربية، وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية https://eservice.incometax.gov.eg/etax .

وذكر البيان، أن التحديث يشمل البيانات الأساسية مثل اسم الممول أو المسجل، ورقم التسجيل الضريبي، وعنوان المنشأة، والكيان القانونى، وعنوان المراسله، وعنوان الفروع، وطبيعة النشاط، ورقم السجل التجاري.

وأشار البيان، أنه اعتبارا من موسم الإقرارات الضريبية الحالي لن يتمكن الممولون أو المسجلون من تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، إلا بعد اتخاذ الخطوات الخاصة بتحديث البيانات الأساسية السابق ذكرها، والتأكيد على صحتها من جانب الممولين والمسجلين.

وأكد البيان، أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالإجابة على كافة الاستفسارات، ويقدم المساعدة في سبيل تمكين الممولين، والمسجلين من تحديث بياناتهم بسرعة وسهولة، وذلك من خلال التواصل على رقم 16395.