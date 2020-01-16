مباحثات مصرية مع قبرص واليونان لبحث التعاون بمجال الغاز بشرق المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول، مباحثات ثنائية مع كل من يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، وكوستيس هاتزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني، لبحث موقف التعاون الإقليمي في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط، والتطورات التي تشهدها المنطقة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

كما بحث الملا مع الوزيرين القبرصي واليوناني، على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، تعزيز الروابط المشتركة بين مصر وقبرص واليونان في مجال البترول والغاز، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني.

وبحث الملا مع نظيره اليوناني سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل جذب استثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر.

واستعرض الملا الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف مجالات قطاع البترول بما يحقق المصالح المشتركة لمصر واليونان.

كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وفقا للبيان.